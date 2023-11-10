Актрапид® НМ ФлексПен® является шприц-ручкой, наполненной препаратом инсулина короткого действия, поэтому его можно применять в комбинации с инсулином длительного действия.

Дозировка

Дозировка инсулина индивидуальна и определяется врачом в соответствии с потребностями больного.

Индивидуальная суточная потребность в инсулине обычно составляет от 0,3 до 1,0 МЕ/кг/сут. Суточная потребность в инсулине может возрастать у больных с резистентностью к инсулину (например, в пубертатный период или при ожирении) и снижаться у больных с остаточной эндогенной продукцией инсулина.

Инъекцию следует делать за 30 минут до основного или дополнительного приема пищи, содержащей углеводы.

Коррекция дозы

Сопутствующие заболевания, особенно инфекции и лихорадочные состояния, обычно повышают потребность больного в инсулине. Сопутствующие заболевания почек, печени или поражения надпочечников, гипофиза или щитовидной железы требуют изменения дозы.

Коррекция дозы может также потребоваться при изменении пациентами физической активности или своего обычного рациона питания. Подбор дозы также может потребоваться при переводе больных на другие препараты инсулина.

Введение

Актрапид® НМ ФлексПен® предназначен для подкожных или внутривенных инъекций.

Подкожное применение

Актрапид® НМ ФлексПен® обычно вводят подкожно в участках передней брюшной стенки, а также бедер, ягодиц или дельтовидной мышцы плеча.

При подкожных инъекциях в область передней брюшной стенки всасывание инсулина происходит быстрее, чем при введении в другие участки тела.

Введение в оттянутую складку кожи значительно снижает риск случайного попадания в мышцу.

После инъекции игла должна оставаться под кожей не менее 6 секунд. Это обеспечит введение полной дозы.

Для снижения риска липодистрофии места инъекций следует всегда менять, даже в пределах одного участка тела.

Внутримышечные инъекции можно выполнять под наблюдением врача.

Внутривенное применение

Внутривенное введение препарата Актрапид® НМ ФлексПен® может выполнять только медицинский работник. Введение препарата Актрапид® НМ ФлексПен® из шприц-ручки или картриджа выполняется исключительно тогда, когда отсутствуют флаконы. В этом случае препарат следует набрать шприцом для инсулина, удалив воздух из шприца, и ввести препарат в систему для инфузии. Эту процедуру должен выполнять только медицинский работник.

Препарат нельзя применять в инсулиновых инфузионных насосах для длительной подкожной инфузии из-за риска выпадения осадка в катетере насоса.

Инфузионные системы с препаратом Актрапид® НМ 100 МЕ/мл при концентрации инсулина человеческого от 0,05 МЕ/мл до 1,0 МЕ/мл в инфузионных растворах: 0,9% хлорид натрия, 5% или 10% декстроза и 40 ммоль/л хлорид калия, при использовании полипропиленовых инфузионных емкостей являются стабильными при комнатной температуре в течение 24 часов. Некоторое количество инсулина в начале может адсорбироваться на внутренней поверхности инфузионной емкости. Во время инфузии инсулина необходимо контролировать концентрацию глюкозы в крови.

Предварительно наполненная инсулином шприц-ручка ФлексПен предназначена для применения с одноразовыми иглами НовоФайн® или НовоТвист® длиной до 8 мм. Шприц-ручка ФлексПен® дает возможность вводить дозу от 1 до 60 единиц с шагом в 1 единицу.

Следует тщательно соблюдать инструкции для использования этих медицинских изделий.

Инструкции по применению препарата Актрапид® НМ ФлексПен®

Прежде чем использовать шприц-ручку ФлексПен, необходимо внимательно прочитать инструкцию. Если Вы недостаточно тщательно придерживаетесь инструкции, Вы можете ввести слишком мало или слишком много инсулина, что может привести к резкому повышению или снижению уровня глюкозы в крови.

ФлексПен® — это инсулиновая предварительно наполнена шприц-ручка с селектором дозы, который позволяет выставить дозу от 1 до 60 единиц инсулина с шагом в 1 единицу. ФлексПен® используется с иголками НовоФайн® или НовоТвист® длиной до 8 мм. В качестве предупреждающей меры пресечения всегда имейте при себе запасное устройство для введения инсулина на случай повреждения или потери шприц-ручки ФлексПен®.

Уход за шприц-ручкой

Обращаться со шприц-ручкой ФлексПен® необходимо с осторожностью. Если она падала, повреждена или была деформирована, возникает риск утечки инсулина.

Поверхность шприц-ручки ФлексПен® можно почистить, протирая ее ватой. Не следует ее смачивать, мыть и смазывать, так как это может повредить шприц-ручку.

Не следует заполнять повторно шприц-ручку. Если она пуста, то ее необходимо утилизировать.

Подготовка шприц-ручки ФлексПен® к инъекции.

Проверьте название препарата и цвет этикетки, чтобы удостовериться, что в шприц-ручке содержится необходимый тип инсулина. Это особенно важно, если Вы применяете более чем один тип инсулина. Если ввести несоответствующий тип инсулина, Ваш уровень сахара в крови может резко повыситься или понизиться.

Снять колпачок со шприц-ручки.

Удалить защитную мембрану с новой одноразовой иглы.

Плотно навинтить иглу на шприц-ручку ФлексПен®.

Снять большой внешний колпачок иглы. Не выбрасывать его.

Снять внутренний колпачок иглы и выбросить его.

Никогда не пробуйте одеть снова снятый внутренний колпачок иглы, так как можно пораниться иглой.

Всегда следует использовать новую иглу для каждой инъекции. Это уменьшит риск контаминации, нифицированя, утечки инсулина, блокировки иглы и неточного дозирования.

Будьте осторожны, чтобы не согнуть и не повредить иглу перед использованием.

Проверка тока инсулина

При использовании шприц-ручки в картридже может накапливаться небольшой объем воздуха. Чтобы предотвратить инъекцию воздуха и обеспечить введение нужной дозы, необходимо сделать нижеследующее:

Выставить селектором дозы 2 единицы.

Удерживая ФлексПен® вертикально иглой вверх, постучать осторожно пальцем по картриджу несколько раз, чтобы пузырьки воздуха собрались в верхней части картриджа.

Удерживая шприц-ручку ФлексПен® вертикально иглой вверх, нажать пусковую кнопку. При этом селектор дозы вернется к нулевой отметке.

На кончике иглы должна появиться капля инсулина. Если этого не произойдет, заменить иглу и повторить эту процедуру не более 6 раз.

Если капля инсулина все же не появляется, это указывает на то, что шприц-ручка испорчена и следует использовать новую шприц-ручку.

Перед проведением инъекции всегда необходимо убедиться, что капля появилась на кончике иглы. Это подтвердит, что инсулин поступает через иглу. Если капля не появилась, Вы совсем не сможете ввести инсулин, даже если селектор дозы будет двигаться. Это указывает на то, что игла заблокирована или повреждена.

Всегда проверяйте ток инсулина через иглу перед инъекцией. Если Вы этого не сделаете, Вы можете получить мало инсулина или совсем его ввести. Это может привести к значительному повышению уровня сахара в крови.

Выставление дозы

Убедиться, что селектор дозы установлен на «0»

Повернуть селектор дозы, чтобы выбрать необходимое количество единиц для инъекции.

Доза может быть откорректирована как в сторону увеличения, так и уменьшения вращением селектора дозы в соответствующем направлении, пока необходимая доза не будет совпадать с указателем дозы. При вращении селектора следить за тем, чтобы случайно не нажать пусковую кнопку, поскольку это приведет к утечке инсулина.

Невозможно выставить дозу, которая превышает количество единиц, оставшееся в картридже.

Всегда используйте селектор дозы и указатель, чтобы увидеть, сколько единиц Вы набрали, перед инъекцией инсулина.

Не считайте щелчки шприц-ручки для выбора дозы. Если Вы выбрали и ввели неправильную дозу инсулина, то уровень сахара в крови может повыситься или понизиться. Не используйте шкалу оставшегося количества инсулина, потому что она показывает только приблизительное количество инсулина, оставшегося в Вашей шприц-ручке.

Введение инсулина

Ввести иглу под кожу. Соблюдать технику выполнения инъекции, которой научил врач или медсестра.

Ввести дозу, надавливая до конца пусковую кнопку, пока «0» не сравнится с указателем дозы. Будьте внимательны, чтобы во время выполнения инъекции нажимать только пусковую кнопку.

Вращения селектора дозы не приведет к введению инсулина.

Удерживать пусковую кнопку полностью нажатой, оставляя иглу под кожей не менее 6 секунд. Это обеспечивает введение полной дозы лекарственного средства.

Вытянуть иглу из-под кожи и отпустить пусковую кнопку.

Всегда убеждайтесь в том, что указатель дозы вернулся к «0» после инъекции. Если указатель дозы остановился перед тем, как вернулся к «0», полная доза не была введена, что может повлиять на повышение уровня сахара в крови.

Закрыть иглу большим внешним колпачком, не касаясь ее.

Когда игла будет полностью накрыта большим внешним колпачком, осторожно прижать колпачок, а затем открутить иглу.

Осторожно утилизировать иглу и надеть колпачок на шприц-ручку.

Всегда удалять иглу после каждой инъекции и хранить Актрапид® НМ ФлексПен® без присоединенной иглы. Это уменьшит риск контаминации, инфицирования, истечения инсулина, блокировки иглы и неточности дозировки.

Дополнительная важная информация

Медицинские работники, родственники и другие лица, оказывающие помощь больному, должны быть очень осторожными с использованными иглами, чтобы снизить риск случайного укола иглой и перекрестного инфицирования.

Использованную шприц-ручку утилизировать без иглы.

Никогда не давайте Вашу шприц-ручку или иглу другим людям. Это может привести к перекрестному инфицированию.

Никогда не давайте Вашу шприц-ручку другим людям. Ваш препарат может быть опасен для их здоровья.

Храните Вашу шприц-ручку и иглы в местах, недоступных для других, особенно для детей.