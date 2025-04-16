Актрапид HM флекспен (Actrapid HM flexpen)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
919,90
Экономия при брони: -31,58 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
891,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
891,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
949,45
Экономия при брони: -61,66 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
891,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
891,90
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
891,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
915,43
Экономия при брони: -42,08 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
914,46
Экономия при брони: -41,16 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
554,52
Экономия при брони: -33,70 грн