Актрапид HM флекспен (Actrapid HM flexpen)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
566,47
Экономия при брони: -33,38 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
920,98
Экономия при брони: -52,97 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
891,60
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,00
Экономия при брони: -9,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -9,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
713,60
Экономия при брони: -7,52 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,00
Экономия при брони: -9,40 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
178,46
Экономия при брони: -1,94 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,00
Экономия при брони: -9,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
891,60
Экономия при брони: -9,00 грн