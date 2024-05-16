Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл многодоз. однораз. шприц-ручке, №5 - Киев (556202) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 538 аптеках
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), картридж (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3), картридж (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (5), картридж (3)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), картридж (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: картридж (3)
Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (4), картридж (4)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4), картридж (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37