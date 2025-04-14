Актрапид HM флекспен (Actrapid HM flexpen)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
926,24
Экономия при брони: -38,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
917,50
Экономия при брони: -29,05 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
551,23
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
907,11
Экономия при брони: -33,23 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
904,58
Экономия при брони: -31,44 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
933,01
Экономия при брони: -59,65 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk