Актрапид HM флекспен (Actrapid HM flexpen)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,00
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
931,26
Экономия при брони: -57,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -8,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
713,28
Экономия при брони: -6,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
356,80
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
924,96
Экономия при брони: -51,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,00
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
924,81
Экономия при брони: -36,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
930,68
Экономия при брони: -43,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
928,29
Экономия при брони: -59,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
368,18
Экономия при брони: -12,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,00
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -8,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,00
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,00
Экономия при брони: -8,10 грн