Актрапид HM флекспен (Actrapid HM flexpen)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
556,40
Экономия при брони: -35,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,00
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
742,05
Экономия при брони: -31,43 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
891,60
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
902,83
Экономия при брони: -28,97 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
901,84
Экономия при брони: -33,82 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -6,50 грн