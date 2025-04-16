Актрапид HM флекспен (Actrapid HM flexpen)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
918,72
Экономия при брони: -49,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
934,95
Экономия при брони: -46,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
931,19
Экономия при брони: -49,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
937,88
Экономия при брони: -69,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
935,67
Экономия при брони: -47,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
913,68
Экономия при брони: -44,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
926,85
Экономия при брони: -38,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
892,30
Экономия при брони: -11,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
928,00
Экономия при брони: -59,98 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
713,28
Экономия при брони: -8,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
910,54
Экономия при брони: -42,38 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
909,48
Экономия при брони: -36,33 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk