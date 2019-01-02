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ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИАНТИБИОТИКИ В КОМБИНАЦИИ С ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИГентаксан® (Gentaxan)

Гентаксан® (Gentaxan) (345113) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гентаксан<sup>®</sup> (Gentaxan)
Цена в городе Киев
от 104,62 грн
Без рецепта
1 шт от 104,62 грн 1 шт от 47,55 грн 1 шт от 77,24 грн
В наличии в 464 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Порошок для наружного применения
Вес
8 г
ATC-група
D06C АНТИБИОТИКИ В КОМБИНАЦИИ С ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Регистрационное удостоверение
UA/17134/01/01 от 15.01.2024

Гентаксан ® инструкция по применению

Состав

действующие вещества: гентамицин сульфат, L-триптофан, цинка сульфат гептагидрат;

1 г порошка содержит ГЕНТАКСАН® субстанцию, состоящую из: гентамицина сульфата (в пересчете на гентамицин и безводное вещество) 0,024 г, L-триптофана 0,014 г, цинка сульфата гептагидрата 0,010 г;

вспомогательные вещества: метоксан (достаточное количество для получения массы 1 г).

Лекарственная форма

Порошок для накожного применения.

Основные физико-химические свойства: аморфный порошок белого или белого со светло-желтым оттенком цвета без запаха.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

ГЕНТАКСАН® — комбинированный антимикробный препарат пролонгированного действия для местного применения, содержащий аминогликозид гентамицина сульфат, кремнийорганический сорбент полиметилсилоксан (метоксан) и соединение цинка с триптофаном. Гентамицин сульфат — антибиотик широкого спектра действия с бактерицидным эффектом, активный в отношении патогенных грамположительных микроорганизмов: Staphylococcus aureus, streptococcus, Mycobacterium spp. и грамотрицательных микроорганизмов: Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aeruginosa, Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Shigella spp., Salmonella spp., Citrobacter spp., Providenta spp., Yersinia spp. Полиметилсилоксан обеспечивает сорбционно-дезинтоксикационные свойства и вместе с цинктриптофаном потенцирует антибактериальные эффекты антибиотика и поддерживает противомикробным концентрацию антибиотика в ране на терапевтическом уровне в течение 8 суток. Аппликационная терапия препаратом ГЕНТАКСАН® снижает на 2–3-и сутки количество микроорганизмов в ране до минимального уровня (102-103 в 1 г), ускоряет переход фазы гидратации в фазу дегидратации, предупреждает развитие возможных гнойно-септических осложнений. Благодаря сорбционным свойствам препарат поглощает токсичные продукты жизнедеятельности микроорганизмов, низкомолекулярных токсических метаболитов тканей (пировиноградная и молочная кислоты, перекисные соединения, продукты окисления аминокислот, полипептиды, липиды и др.), продукты дегидратации фибрина. Механизм действия препарата ГЕНТАКСАН® связан не только с подавлением синтеза белка микроорганизмов, но также с нарушением липидного слоя клеточной стенки вследствие образования комплексов. ГЕНТАКСАН® уменьшает проявления местной и общей интоксикации, благодаря антибактериальным свойствам, дренажному и противоотечному действиям нормализует микроциркуляцию, газообмен, рН среды в ране. Это способствует очищению ран от продуктов экссудации и распада тканей, исчезновению местных воспалительных реакций, стимулированию роста грануляционной ткани, улучшению процесса заживления, предотвращает образование келоидных рубцов. ГЕНТАКСАН® также очищает ожоговые раны, уменьшает воспалительные реакции при их лечении, сокращает площадь глубоких ожогов, предотвращая разрушение тканей, ускоряет формирование грануляционного покрова при глубоких ожогах и эпителизацию при поверхностных ожогах, способствует качественной подготовке ран к аутодермопластике.

Фармакокинетика.

Не изучалась, поскольку ГЕНТАКСАН® является препаратом несистемного применения, действует только поверхностно и не имеет резорбтивного эффекта.

Показания

Лечение ран, инфицированных возбудителями, чувствительными к препарату:

  • инфицированные хирургические раны (послеоперационные нагноения, флегмоны, абсцессы);

  • травматические инфицированные раны различной локализации и генеза;

  • трофические язвы, которые возникают на фоне хронической венозной недостаточности, атеросклероза, тромбофлебитов поверхностных вен нижних конечностей;

  • ожоги II и III А — III Б степени;

  • различные формы рожистого воспаления;

  • пролежни;

  • раны у пациентов с различными заболеваниями, при которых снижаются регенеративные процессы (сахарный диабет, иммунодефицит, лучевое поражение);

  • профилактика сепсиса при обширных гнойных процессах;

  • предупреждения образования келоидных рубцов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к гентамицину сульфату и другим компонентам, входящих в состав препарата ГЕНТАКСАН®.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие препарата ГЕНТАКСАН® с другими лекарственными средствами не изучена, но возможно усиление действия при местном применении с антибиотиками, которые обладают бактерицидным эффектом.

Особенности применения

ГЕНТАКСАН® можно наносить на поверхность ран только после тщательной хирургической обработки. Препарат предотвращает прилипание повязок и появлению боли при их снятии.

При местном применении препарат не оказывает местного раздражающего действия, однако нельзя допускать попадания лекарственного средства ГЕНТАКСАН® в глаза.

Длительное применение препарата может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов. При развитии раздражения, сенсибилизации или суперинфекции на фоне применения препарата лечение следует прекратить и назначить соответствующую терапию.

Способ применения и дозы

ГЕНТАКСАН® применять местно в течение всего времени лечения ран до их полного заживления. На начальной стадии (1–5-й день) повязки менять 1–2 раза в сутки; после уменьшения воспалительных процессов, очищения раны от гнойно-некротических масс, появления грануляции и эпителизации раны — 1 раз в течение 1–2 суток. ГЕНТАКСАН® наносить на поверхность раны через пробку-капельницу (отверстие в пробке), сняв крышку, после тщательной хирургической обработки, промывания раны растворами антисептиков с обязательным последующим подсушиванием, с таким расчетом, чтобы он равномерным слоем (0,5–1 мм ) покрывал поверхность раны. При обширных поражениях, например при ожогах, возможно однократное применение 8–12 г препарата. После нанесения препарата ГЕНТАКСАН® проводят дренирование раны по общим правилам и накладывают повязку. При распространенных раневых дефектах тканей допускается рыхлое тампонирование марлевыми салфетками. При частичном отхождении препарата ГЕНТАКСАН® вместе с выделениями из раны и повязкой, рану подсушить марлевыми тупферами и дополнительно нанести препарат в разовой дозе без каких-либо других манипуляций в ране.

Для лечения ожогов ГЕНТАКСАН® наносить на ожоговую поверхность как в первые 5–6 суток, так и в период секвестрации ожогового струпа (до 15 суток). При этом препарат фиксировать на ране с помощью асептической повязки. Во время перевязок ГЕНТАКСАН® надо полностью удалить с поверхности ожоговых ран с помощью антисептиков или специальных шампуней для ран. Применение препарата возможно на любых частях тела ожогового больного.

Если хирургическую обработку раны нельзя выполнить в полном объеме, препаратом ГЕНТАКСАН® засыпать рану в дозе 0,5–4 г в зависимости от площади поражения, и наложить повязку на время, не превышающее 24 часов.

Дети

Препарат применяется у детей с 2-летнего возраста.

Побочные реакции

Возможно возникновение побочных реакций, обусловленных наличием гентамицина сульфата в составе препарата: аллергические реакции, включая эритему, крапивницу, контактный дерматит, зуд.

Срок годности

4 года.

Препарат не следует применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 2 г или 5 г, или по 8 г во флаконе или флаконе-капельнице №1.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Фармацевтическая компания« ФарКоС ».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 08290, Киевская обл., г. Ирпень, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 360.

Гентаксан
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г в пачке, №1
от 104,62 грн
В наличии в 464 аптеках
Цены в аптеках
Гентаксан
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г в пачке, №1
от 104,62 грн
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