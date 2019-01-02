Гентаксан® (Gentaxan) (345113) - инструкция по применению ATC-классификация
Гентаксан ® инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: гентамицин сульфат, L-триптофан, цинка сульфат гептагидрат;
1 г порошка содержит ГЕНТАКСАН® субстанцию, состоящую из: гентамицина сульфата (в пересчете на гентамицин и безводное вещество) 0,024 г, L-триптофана 0,014 г, цинка сульфата гептагидрата 0,010 г;
вспомогательные вещества: метоксан (достаточное количество для получения массы 1 г).
Лекарственная форма
Порошок для накожного применения.
Основные физико-химические свойства: аморфный порошок белого или белого со светло-желтым оттенком цвета без запаха.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
ГЕНТАКСАН® — комбинированный антимикробный препарат пролонгированного действия для местного применения, содержащий аминогликозид гентамицина сульфат, кремнийорганический сорбент полиметилсилоксан (метоксан) и соединение цинка с триптофаном. Гентамицин сульфат — антибиотик широкого спектра действия с бактерицидным эффектом, активный в отношении патогенных грамположительных микроорганизмов: Staphylococcus aureus, streptococcus, Mycobacterium spp. и грамотрицательных микроорганизмов: Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aeruginosa, Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Shigella spp., Salmonella spp., Citrobacter spp., Providenta spp., Yersinia spp. Полиметилсилоксан обеспечивает сорбционно-дезинтоксикационные свойства и вместе с цинктриптофаном потенцирует антибактериальные эффекты антибиотика и поддерживает противомикробным концентрацию антибиотика в ране на терапевтическом уровне в течение 8 суток. Аппликационная терапия препаратом ГЕНТАКСАН® снижает на 2–3-и сутки количество микроорганизмов в ране до минимального уровня (102-103 в 1 г), ускоряет переход фазы гидратации в фазу дегидратации, предупреждает развитие возможных гнойно-септических осложнений. Благодаря сорбционным свойствам препарат поглощает токсичные продукты жизнедеятельности микроорганизмов, низкомолекулярных токсических метаболитов тканей (пировиноградная и молочная кислоты, перекисные соединения, продукты окисления аминокислот, полипептиды, липиды и др.), продукты дегидратации фибрина. Механизм действия препарата ГЕНТАКСАН® связан не только с подавлением синтеза белка микроорганизмов, но также с нарушением липидного слоя клеточной стенки вследствие образования комплексов. ГЕНТАКСАН® уменьшает проявления местной и общей интоксикации, благодаря антибактериальным свойствам, дренажному и противоотечному действиям нормализует микроциркуляцию, газообмен, рН среды в ране. Это способствует очищению ран от продуктов экссудации и распада тканей, исчезновению местных воспалительных реакций, стимулированию роста грануляционной ткани, улучшению процесса заживления, предотвращает образование келоидных рубцов. ГЕНТАКСАН® также очищает ожоговые раны, уменьшает воспалительные реакции при их лечении, сокращает площадь глубоких ожогов, предотвращая разрушение тканей, ускоряет формирование грануляционного покрова при глубоких ожогах и эпителизацию при поверхностных ожогах, способствует качественной подготовке ран к аутодермопластике.
Фармакокинетика.
Не изучалась, поскольку ГЕНТАКСАН® является препаратом несистемного применения, действует только поверхностно и не имеет резорбтивного эффекта.
Показания
Лечение ран, инфицированных возбудителями, чувствительными к препарату:
инфицированные хирургические раны (послеоперационные нагноения, флегмоны, абсцессы);
травматические инфицированные раны различной локализации и генеза;
трофические язвы, которые возникают на фоне хронической венозной недостаточности, атеросклероза, тромбофлебитов поверхностных вен нижних конечностей;
ожоги II и III А — III Б степени;
различные формы рожистого воспаления;
пролежни;
раны у пациентов с различными заболеваниями, при которых снижаются регенеративные процессы (сахарный диабет, иммунодефицит, лучевое поражение);
профилактика сепсиса при обширных гнойных процессах;
предупреждения образования келоидных рубцов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к гентамицину сульфату и другим компонентам, входящих в состав препарата ГЕНТАКСАН®.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие препарата ГЕНТАКСАН® с другими лекарственными средствами не изучена, но возможно усиление действия при местном применении с антибиотиками, которые обладают бактерицидным эффектом.
Особенности применения
ГЕНТАКСАН® можно наносить на поверхность ран только после тщательной хирургической обработки. Препарат предотвращает прилипание повязок и появлению боли при их снятии.
При местном применении препарат не оказывает местного раздражающего действия, однако нельзя допускать попадания лекарственного средства ГЕНТАКСАН® в глаза.
Длительное применение препарата может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов. При развитии раздражения, сенсибилизации или суперинфекции на фоне применения препарата лечение следует прекратить и назначить соответствующую терапию.
Способ применения и дозы
ГЕНТАКСАН® применять местно в течение всего времени лечения ран до их полного заживления. На начальной стадии (1–5-й день) повязки менять 1–2 раза в сутки; после уменьшения воспалительных процессов, очищения раны от гнойно-некротических масс, появления грануляции и эпителизации раны — 1 раз в течение 1–2 суток. ГЕНТАКСАН® наносить на поверхность раны через пробку-капельницу (отверстие в пробке), сняв крышку, после тщательной хирургической обработки, промывания раны растворами антисептиков с обязательным последующим подсушиванием, с таким расчетом, чтобы он равномерным слоем (0,5–1 мм ) покрывал поверхность раны. При обширных поражениях, например при ожогах, возможно однократное применение 8–12 г препарата. После нанесения препарата ГЕНТАКСАН® проводят дренирование раны по общим правилам и накладывают повязку. При распространенных раневых дефектах тканей допускается рыхлое тампонирование марлевыми салфетками. При частичном отхождении препарата ГЕНТАКСАН® вместе с выделениями из раны и повязкой, рану подсушить марлевыми тупферами и дополнительно нанести препарат в разовой дозе без каких-либо других манипуляций в ране.
Для лечения ожогов ГЕНТАКСАН® наносить на ожоговую поверхность как в первые 5–6 суток, так и в период секвестрации ожогового струпа (до 15 суток). При этом препарат фиксировать на ране с помощью асептической повязки. Во время перевязок ГЕНТАКСАН® надо полностью удалить с поверхности ожоговых ран с помощью антисептиков или специальных шампуней для ран. Применение препарата возможно на любых частях тела ожогового больного.
Если хирургическую обработку раны нельзя выполнить в полном объеме, препаратом ГЕНТАКСАН® засыпать рану в дозе 0,5–4 г в зависимости от площади поражения, и наложить повязку на время, не превышающее 24 часов.
Дети
Препарат применяется у детей с 2-летнего возраста.
Побочные реакции
Возможно возникновение побочных реакций, обусловленных наличием гентамицина сульфата в составе препарата: аллергические реакции, включая эритему, крапивницу, контактный дерматит, зуд.
Срок годности
4 года.
Препарат не следует применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 г или 5 г, или по 8 г во флаконе или флаконе-капельнице №1.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Фармацевтическая компания« ФарКоС ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 08290, Киевская обл., г. Ирпень, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 360.