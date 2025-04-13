Харьков (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
84,29
Экономия при брони: -2,71 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
106,61
Экономия при брони: -3,43 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
137,56
Экономия при брони: -8,35 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
155,43
Экономия при брони: -12,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
78,42
Экономия при брони: -4,59 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
155,40
Экономия при брони: -13,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
75,07
Экономия при брони: -4,37 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
109,53
Экономия при брони: -10,00 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС