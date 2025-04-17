Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
83,50
Экономия при брони: -5,30 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
121,50
Экономия при брони: -5,50 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
80,80
Экономия при брони: -2,42 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
171,41
Экономия при брони: -5,14 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
94,78
Экономия при брони: -5,06 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
93,16
Экономия при брони: -3,42 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
91,61
Экономия при брони: -3,71 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
133,88
Экономия при брони: -4,23 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
92,46
Экономия при брони: -2,85 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
133,32
Экономия при брони: -4,11 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
90,63
Экономия при брони: -2,73 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
75,79
Экономия при брони: -2,68 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
110,40
Экономия при брони: -3,90 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн