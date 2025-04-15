Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
83,50
Экономия при брони: -7,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
109,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
79,02
Экономия при брони: -3,16 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
109,13
Экономия при брони: -4,18 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
154,96
Экономия при брони: -5,93 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
123,56
Экономия при брони: -5,61 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
171,80
Экономия при брони: -33,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
79,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
109,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
162,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
83,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
121,50
Экономия при брони: -3,20 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
171,90
Экономия при брони: -33,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
76,92
Экономия при брони: -2,57 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
104,49
Экономия при брони: -4,73 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
155,33
Экономия при брони: -5,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
83,40
Экономия при брони: -3,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
108,38
Экономия при брони: -10,99 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
154,64
Экономия при брони: -7,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
148,18
Экономия при брони: -20,21 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
77,94
Экономия при брони: -3,60 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
106,73
Экономия при брони: -4,93 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
121,63
Экономия при брони: -15,63 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
162,82
Экономия при брони: -18,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
75,82
Экономия при брони: -7,59 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
110,15
Экономия при брони: -11,53 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
157,09
Экономия при брони: -16,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
75,03
Экономия при брони: -3,43 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн