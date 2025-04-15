Львов (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
109,32
Экономия при брони: -6,36 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
109,04
Экономия при брони: -19,99 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
109,10
Экономия при брони: -8,70 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
155,33
Экономия при брони: -8,68 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
121,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
109,44
Экономия при брони: -20,40 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
121,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
152,16
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90
Экономия при брони: -15,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
109,73
Экономия при брони: -11,87 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
131,90
Экономия при брони: -3,87 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн