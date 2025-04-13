Киев (адрес не указан)
Доступно в 609 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
121,50
Экономия при брони: -2,00 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
171,90
Экономия при брони: -24,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Фармация
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
75,60
Экономия при брони: -16,17 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
121,29
Экономия при брони: -26,05 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Фармация
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
75,60
Экономия при брони: -16,17 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
110,20
Экономия при брони: -23,63 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
155,80
Экономия при брони: -33,44 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
75,00
Экономия при брони: -4,52 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
108,79
Экономия при брони: -15,00 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
165,82
Экономия при брони: -20,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
92,81
Экономия при брони: -4,02 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
116,03
Экономия при брони: -17,50 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
147,71
Экономия при брони: -5,46 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,12
Экономия при брони: -5,55 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
110,20
Экономия при брони: -23,63 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
155,80
Экономия при брони: -33,44 грн