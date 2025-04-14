Днепр (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
75,78
Экономия при брони: -6,88 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
110,88
Экономия при брони: -7,56 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
81,17
Экономия при брони: -8,18 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
118,55
Экономия при брони: -15,23 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
163,93
Экономия при брони: -10,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
108,89
Экономия при брони: -8,54 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
121,50
Экономия при брони: -6,40 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
171,90
Экономия при брони: -35,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
120,09
Экономия при брони: -5,06 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
152,42
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
151,21
Экономия при брони: -9,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
83,86
Экономия при брони: -4,21 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
113,47
Экономия при брони: -5,70 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
165,31
Экономия при брони: -9,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
76,00
Экономия при брони: -2,87 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
108,08
Экономия при брони: -7,86 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
190,81
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
77,19
Экономия при брони: -4,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
71,28
Экономия при брони: -5,52 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
116,13
Экономия при брони: -3,72 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
157,18
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
83,70
Экономия при брони: -4,05 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
74,47
Экономия при брони: -3,66 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
136,12
Экономия при брони: -6,32 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
192,44
Экономия при брони: -8,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
74,97
Экономия при брони: -4,10 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
136,88
Экономия при брони: -7,23 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
71,98
Экономия при брони: -3,15 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн