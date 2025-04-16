Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
80,26
Экономия при брони: -8,41 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
110,78
Экономия при брони: -5,87 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г №1
ФарКоС
88,97
Экономия при брони: -4,28 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
157,66
Экономия при брони: -7,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
110,61
Экономия при брони: -5,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
158,22
Экономия при брони: -8,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
193,01
Экономия при брони: -9,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
107,16
Экономия при брони: -8,46 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
108,47
Экономия при брони: -9,77 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
107,40
Экономия при брони: -8,70 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г №1
ФарКоС
130,90 грн
Гентаксан® порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г №1
ФарКоС
185,10 грн