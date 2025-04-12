Фармакодинамика.

Тесалин является противоаллергическим и противовоспалительным лекарственным средством для лечения аллергического ринита. Тесалин ингибирует биосинтез лейкотриенов и дегрануляцию нейтрофилов и эозинофильных гранулоцитов.

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании с участием 18 пациентов, страдавших аллергическим ринитом, вызванным пыльцой трав, исследовались фармакодинамические свойства лекарственного средства Тесалин путем сравнения симптомов аллергического ринита с изменениями количества медиаторов воспаления. В ходе исследований наблюдалось значительное уменьшение симптомов аллергического ринита, в том числе более быстрое устранение заложенности носа после действия пыльцы травы при лечении лекарственным средством Тесалина по сравнению с плацебо и дезлоратадином. В течение 5 дней лечения лекарственное средство Тесалин показало значительное ингибирование медиаторов воспаления лейкотриена B4 (6-кратное и 5-кратное) и интерлейкина-8 (6-кратное) в назальном секрете пациентов по сравнению с дезлоратадином и плацебо. Нет никаких доказательств системных иммуносупрессивных эффектов.

Фармакокинетика.

Абсорбция

Не были проведены соответствующие исследования.

Распределение

Нижеследующие данные касаются петасина, но нельзя сделать выводы о распределении общего экстракта.

Максимальная концентрация петасина в плазме крови была достигнута после примерно 1,6 ч (tmax) независимо от дозы. Максимальная концентрация петасина в плазме крови была 25,5 ± 14,8 нг/мл после применения 2 таблеток и 58,1 ± 26,7 нг/мл после применения 4 таблеток.

AUC была пропорциональна дозе и составила 65,3 ± 35,6 нг/мл*ч после применения 2 таблеток и 151,2 ± 68,2 нг/мл*ч после применения 4 таблеток.

Метаболизм

Не были проведены соответствующие исследования.

Вывод

Период полувыведения петасина составляет 7,2 ± 4,6 ч (2 таблетки) и 7,6 ± 3,3 ч (4 таблетки).

Благодаря тому, что период полувыведения составляет около 7 часов, нет накопления. Схема дозировки (два или три раза в день по 1 таблетке) может быть адаптирована для пациентов в соответствии с их потребностями.