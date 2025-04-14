Харьков (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
718,70
Экономия при брони: -23,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
656,49
Экономия при брони: -39,84 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
741,37
Экономия при брони: -43,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
632,88
Экономия при брони: -28,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
640,00
Экономия при брони: -35,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
653,66
Экономия при брони: -39,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
635,58
Экономия при брони: -42,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
630,12
Экономия при брони: -43,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
591,56
Экономия при брони: -45,59 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa