Киев (адрес не указан)
Доступно в 424 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
621,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
370,90
Экономия при брони: -79,67 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
622,72
Экономия при брони: -36,69 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
676,20
Экономия при брони: -77,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
713,93
Экономия при брони: -20,93 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
660,21
Экономия при брони: -27,22 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
609,22
Экономия при брони: -25,62 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
641,60
Экономия при брони: -42,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
679,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
599,52
Экономия при брони: -22,45 грн