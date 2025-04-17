Винница (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
654,12
Экономия при брони: -29,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
610,91
Экономия при брони: -71,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
659,81
Экономия при брони: -35,64 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
665,45
Экономия при брони: -41,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
743,41
Экономия при брони: -32,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
626,59
Экономия при брони: -54,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 23 мин
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн