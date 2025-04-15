Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
613,26
Экономия при брони: -54,03 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
624,37
Экономия при брони: -45,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
622,00
Экономия при брони: -169,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
740,79
Экономия при брони: -25,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
620,44
Экономия при брони: -71,53 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
622,00
Экономия при брони: -62,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
740,44
Экономия при брони: -25,38 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,50 грн