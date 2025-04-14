Днепр (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
648,86
Экономия при брони: -41,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
649,34
Экономия при брони: -42,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
660,29
Экономия при брони: -41,75 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
645,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
630,58
Экономия при брони: -53,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
626,01
Экономия при брони: -53,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
669,80
Экономия при брони: -70,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
606,92
Экономия при брони: -29,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
608,74
Экономия при брони: -31,74 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
752,51
Экономия при брони: -37,81 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
621,44
Экономия при брони: -37,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
754,78
Экономия при брони: -40,16 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
630,19
Экономия при брони: -52,54 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
721,37
Экономия при брони: -34,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
362,26
Экономия при брони: -16,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
754,97
Экономия при брони: -39,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
617,57
Экономия при брони: -33,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
651,05
Экономия при брони: -66,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
612,29
Экономия при брони: -35,15 грн