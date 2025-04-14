Одесса (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
373,35
Экономия при брони: -15,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
749,38
Экономия при брони: -34,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
629,00
Экономия при брони: -53,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
742,27
Экономия при брони: -28,07 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
381,96
Экономия при брони: -24,82 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
629,89
Экономия при брони: -43,52 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
679,10
Экономия при брони: -88,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
631,83
Экономия при брони: -45,17 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
744,64
Экономия при брони: -29,95 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa