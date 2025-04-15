Львов (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
643,22
Экономия при брони: -59,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
654,60
Экономия при брони: -60,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
647,20
Экономия при брони: -52,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
303,82
Экономия при брони: -25,61 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
637,64
Экономия при брони: -37,59 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
646,30
Экономия при брони: -51,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
687,60
Экономия при брони: -93,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
685,70
Экономия при брони: -91,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
653,30
Экономия при брони: -58,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
692,50
Экономия при брони: -98,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
600,38
Экономия при брони: -45,68 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
643,20
Экономия при брони: -48,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
643,50
Экономия при брони: -49,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
662,40
Экономия при брони: -68,00 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
635,60
Экономия при брони: -41,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
667,50
Экономия при брони: -73,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн