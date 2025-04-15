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Тесалин (Tesalin®)

Тесалин (Tesalin®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 138 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
540,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
643,22
Экономия при брони: -59,30 грн
583,92 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
654,60
Экономия при брони: -60,20 грн
594,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
494,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
647,20
Экономия при брони: -52,80 грн
594,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
303,82
Экономия при брони: -25,61 грн
278,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
637,64
Экономия при брони: -37,59 грн
600,05 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
646,30
Экономия при брони: -51,90 грн
594,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
687,60
Экономия при брони: -93,20 грн
594,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
685,70
Экономия при брони: -91,30 грн
594,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
653,30
Экономия при брони: -58,90 грн
594,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
692,50
Экономия при брони: -98,10 грн
594,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
600,38
Экономия при брони: -45,68 грн
554,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
643,20
Экономия при брони: -48,80 грн
594,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
643,50
Экономия при брони: -49,10 грн
594,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
662,40
Экономия при брони: -68,00 грн
594,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
545,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
635,60
Экономия при брони: -41,20 грн
594,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
667,50
Экономия при брони: -73,10 грн
594,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,10 грн
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