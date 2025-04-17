Киев
Тесалин (Tesalin®)

Тесалин (Tesalin®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
523,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
757,58
Экономия при брони: -46,84 грн
710,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
243,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
738,30
Экономия при брони: -27,10 грн
711,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
278,17
Экономия при брони: -18,52 грн
259,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
710,78
Экономия при брони: -22,44 грн
688,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
716,51
Экономия при брони: -22,08 грн
694,43 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
364,88
Экономия при брони: -11,01 грн
353,88 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
712,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Тесалин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Amaxa
479,73 грн
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