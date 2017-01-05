Дисоль (Disolum) (3424) - инструкция по применению ATC-классификация
Дисоль инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
Состав
действующие вещества: натрия ацетат тригидрат, натрия хлорид;
100 мл раствора содержат: натрия ацетат тригидрата — 200 мг, натрия хлорида — 600 мг;
ионный состав на 1000 мл препарата: Na+ — 117 ммоль, Cl¯ — 103 ммоль, ацетат — 15 ммоль;
вспомогательное вещество: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность — 235 мосмоль/л, рН 6,5–7,5.
Фармакотерапевтическая группа
Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты.
Код АТХ В05В В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Восстанавливает объем циркулирующей крови. Уменьшает гиперкалиемию и ее последствия при терапии водно-солевых нарушений, улучшает капиллярное кровообращение и функцию почек. Выявляет дезинтоксикационный эффект вследствие кратковременного увеличения объема жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови, активации диуреза.
Фармакокинетика.
Препарат недолго находится в сосудистом русле, быстро переходит в интерстициальное пространство и метаболизируется в печени. Выводится почками, усиливая диурез.
Показания
Коррекция гиперкалиемии и ее последствий при дегидратации и интоксикациях организма, которые возникают при различных инфекционных заболеваниях (острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция, холера Эль-Тор).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Угроза развития отека мозга и легких, гипергидратация.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не установлено.
Особенности применения
Перед применением раствор подогреть до +36–38 оС. С осторожностью вводить больным с нарушением выделительной функции почек, с декомпенсированными пороками сердца, при отечно-асцитическом синдроме у больных циррозом печени.
Способ применения и дозы
Вводить внутривенно капельно. Перед применением раствор подогреть до +36–38 оС. Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему потерянной жидкости. Баланс введенной и потерянной жидкости определять каждые 6 часов! После устранения гиперкалиемии дальнейшую водно-солевую терапию проводить препаратами трисоль, ацесоль.
Дети
Данных относительно ограничений применения препарата детям нет. Режим дозирования корректировать в зависимости от лабораторных показателей. Общая суточная доза зависит от водно-электролитного баланса и лабораторных показателей.
Побочные реакции
При индивидуальной непереносимости какого либо компонента препарата возможны реакции гиперчувствительности.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием к применению. Несмачиваемость внутренней поверхности бутылки не является противопоказанием к применению препарата.
Упаковка
По 400 мл в бутылках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Частное акционерное общество «Инфузия».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 21034, г. Винница, ул. Волошкова, д. 55 или Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А.
Заявитель
Частное акционерное общество «Инфузия».