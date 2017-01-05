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Дисоль (Disolum) (3424) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дисоль (Disolum)
Цена в городе Киев
от 37,20 грн
По рецепту
1 шт от 37,20 грн
В наличии в 5 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инфузий
Объем
400 мл
ATC-група
B05B B01 Электролиты
Регистрационное удостоверение
UA/11875/01/01 от 05.01.2017

Дисоль инструкция по применению

Состав

действующие вещества: натрия ацетат тригидрат, натрия хлорид;

100 мл раствора содержат: натрия ацетат тригидрата — 200 мг, натрия хлорида — 600 мг;

ионный состав на 1000 мл препарата: Na+ — 117 ммоль, Cl¯ — 103 ммоль, ацетат — 15 ммоль;

вспомогательное вещество: вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инфузий.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность — 235 мосмоль/л, рН 6,5–7,5.

Фармакотерапевтическая группа

Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты.

Код АТХ В05В В01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Восстанавливает объем циркулирующей крови. Уменьшает гиперкалиемию и ее последствия при терапии водно-солевых нарушений, улучшает капиллярное кровообращение и функцию почек. Выявляет дезинтоксикационный эффект вследствие кратковременного увеличения объема жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови, активации диуреза.

Фармакокинетика.

Препарат недолго находится в сосудистом русле, быстро переходит в интерстициальное пространство и метаболизируется в печени. Выводится почками, усиливая диурез.

Показания

Коррекция гиперкалиемии и ее последствий при дегидратации и интоксикациях организма, которые возникают при различных инфекционных заболеваниях (острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция, холера Эль-Тор).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Угроза развития отека мозга и легких, гипергидратация.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлено.

Особенности применения

Перед применением раствор подогреть до +36–38 оС. С осторожностью вводить больным с нарушением выделительной функции почек, с декомпенсированными пороками сердца, при отечно-асцитическом синдроме у больных циррозом печени.

Способ применения и дозы

Вводить внутривенно капельно. Перед применением раствор подогреть до +36–38 оС. Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему потерянной жидкости. Баланс введенной и потерянной жидкости определять каждые 6 часов! После устранения гиперкалиемии дальнейшую водно-солевую терапию проводить препаратами трисоль, ацесоль.

Дети

Данных относительно ограничений применения препарата детям нет. Режим дозирования корректировать в зависимости от лабораторных показателей. Общая суточная доза зависит от водно-электролитного баланса и лабораторных показателей.

Побочные реакции

При индивидуальной непереносимости какого либо компонента препарата возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием к применению. Несмачиваемость внутренней поверхности бутылки не является противопоказанием к применению препарата.

Упаковка

По 400 мл в бутылках.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Частное акционерное общество «Инфузия».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 21034, г. Винница, ул. Волошкова, д. 55 или Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А.

Заявитель

Частное акционерное общество «Инфузия».

Дисоль
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл, №1
от 37,20 грн
В наличии в 5 аптеках
Цены в аптеках
Дисоль
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл, №1
от 37,20 грн
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