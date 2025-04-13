Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
9.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Фармация
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,10
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
10.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -1,10 грн
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Аптека tas
Закрыто
Открывается через 20 мин
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
40.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
208.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
224.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
62,93
Экономия при брони: -4,33 грн
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
224.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
316.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Днепр, ул. Независимости, 16
394.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,75
Экономия при брони: -4,04 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
405.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
417.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
441.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Центральная
Закрыто
Открывается через 20 мин
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
444.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Верона
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
445.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 20 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
448.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Александрия
Закрыто
Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 28
449.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия