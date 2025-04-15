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Дисоль (Disolum)
Дисоль (Disolum)
Львов
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
29,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
184.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
57,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 74
208.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
39,00
Экономия при брони:
-2,50 грн
36,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
284.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
36,69
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
291.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136
457.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони:
-1,10 грн
57,80
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
461.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
37,80
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
462.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
59,10
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
466.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
37,80
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 19:00
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
472.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
33,60
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
474.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
53,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони:
-4,90 грн
54,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
477.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,10
Экономия при брони:
-9,13 грн
50,97
грн
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Верона
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
623.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
67,80
грн
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Центральная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
624.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
67,80
грн
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Александрия
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 28
626.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
67,80
грн
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Фармакопейка
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
674.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
33,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
685.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,49
Экономия при брони:
-2,89 грн
58,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
685.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
56,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
814.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,02
Экономия при брони:
-3,31 грн
57,71
грн
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