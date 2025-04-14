Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,02
Экономия при брони: -3,31 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
67.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 7 мин
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
196.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
196.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,49
Экономия при брони: -2,89 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
202.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
273.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
363.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -4,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
380.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,10
Экономия при брони: -9,13 грн
Центральная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
387.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
388.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
389.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Верона
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
390.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Александрия
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 28
392.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
393.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136
399.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
399.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
525.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
556.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
751.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия