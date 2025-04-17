Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Дисоль (Disolum)
Дисоль (Disolum)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
36,69
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
118.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,80
Экономия при брони:
-1,00 грн
57,80
грн
Забронировать
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
179.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
32,20
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони:
-1,10 грн
57,80
грн
Забронировать
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
192.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
59,10
грн
Забронировать
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
194.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
37,80
грн
Забронировать
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
197.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
37,80
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони:
-1,90 грн
57,00
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
203.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,10
Экономия при брони:
-9,13 грн
50,97
грн
Забронировать
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
207.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
53,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
275.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
33,40
грн
Забронировать
Верона
Закрыто
Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
351.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
67,80
грн
Забронировать
Центральная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
352.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
67,80
грн
Забронировать
Александрия
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 28
355.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
67,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 74
358.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
39,00
Экономия при брони:
-2,50 грн
36,50
грн
Забронировать
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
367.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
33,51
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
376.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
63,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
58,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 33 мин
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
376.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
54,40
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 33 мин
Ужгород, ул. Капушанская, 21
458.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
54,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
484.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,93
Экономия при брони:
-3,22 грн
57,71
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню