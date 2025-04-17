Киев
Дисоль (Disolum)

Дисоль (Disolum)

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптекарь
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
119.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
55,50 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
126.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
37,80 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,10
Экономия при брони: -9,13 грн
50,97 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -1,90 грн
57,00 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
132.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
59,10 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
132.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
37,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -3,50 грн
55,40 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 19:00
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
163.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
33,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
233.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,68
Экономия при брони: -3,08 грн
58,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
233.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
56,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
319.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
36,69 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
391.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
51,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 32-Г
407.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
51,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
432.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,05
Экономия при брони: -2,34 грн
57,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
438.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,80
Экономия при брони: -3,40 грн
55,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
465.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
36,33 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
508.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
33,51 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
545.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
29,00 грн
Центральная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
562.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
67,80 грн
Верона
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
563.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
67,80 грн
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