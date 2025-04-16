Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Фармакопейка
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
6.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
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Центральная
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
108.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Верона
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
111.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Александрия
Одесса, ул. Королева Академика, 28
112.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Днепр, ул. Независимости, 16
281.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,93
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека низких цен
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
340.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
359.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
359.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
63,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека tas
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
364.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
381.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -1,90 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
399.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,10
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Амосова Николая, 4
402.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека24
Киев, ул. Нежинская, 16
405.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 136
409.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптекарь
Киев, ул. Лаврухина, 4
410.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
413.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
417.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
583.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 74
609.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
39,00
Экономия при брони: -2,50 грн