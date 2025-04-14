Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Одесса
Верона
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Центральная
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Александрия
Одесса, ул. Королева Академика, 28
8.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Фармакопейка
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
117.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
328.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Независимости, 16
390.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,24
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека низких цен
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
397.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека tas
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
400.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Амосова Николая, 4
437.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,10
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека24
Киев, ул. Нежинская, 16
439.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 136
442.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -1,10 грн
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
444.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
444.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
62,15
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
447.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
450.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
521.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 74
529.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
39,00
Экономия при брони: -2,50 грн
Мед-сервис
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
576.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия