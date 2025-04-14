Киев
Дисоль (Disolum)

Дисоль (Disolum)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Одесса
Верона
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
67,80 грн
Центральная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
67,80 грн
Александрия
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 28
8.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
67,80 грн
В городах рядом
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
117.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
33,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
328.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,80
Экономия при брони: -1,00 грн
57,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
390.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,24
Экономия при брони: -2,53 грн
57,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
397.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
36,69 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 19:00
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
400.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
33,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -4,90 грн
54,00 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
437.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
37,80 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,10
Экономия при брони: -9,13 грн
50,97 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
439.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
59,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136
442.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -1,10 грн
57,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
444.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
56,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
444.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
62,15
Экономия при брони: -3,55 грн
58,60 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
447.9 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
37,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
450.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
36,33 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
521.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
29,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 74
529.6 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
39,00
Экономия при брони: -2,50 грн
36,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
576.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
51,10 грн
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