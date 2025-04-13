Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
165.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
189.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
189.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
62,15
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
195.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,24
Экономия при брони: -2,53 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
401.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
60,10
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
402.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
405.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
412.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
416.3 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
419.0 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136
421.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,90
Экономия при брони: -1,10 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
457.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Центральная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
566.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Верона
Закрыто
Открывается в 05:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
568.5 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Александрия
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 28
571.1 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
597.2 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
663.8 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
838.7 км
Дисоль раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия