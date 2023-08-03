Аргитек (Argitec) (342205) - инструкция по применению ATC-классификация
Аргитек инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: arginine glutamate;
1 мл раствора содержит аргинина глутамата 8 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты, которые применяются при заболеваниях печени, липотропные вещества. Аргинина глутамат. Код АТХ А05В А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Аргитек является соединением аргинина и глутаминовой кислоты, которые играют важную роль в обеспечении биохимических процессов нейтрализации и выведения из организма высокотоксичного метаболита обмена азотистых веществ — аммиака. Гипоаммониемические эффекты лекарственного средства реализуются путем активации обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле синтеза мочевины, связывания аммиака в нетоксичный глутамин, а также усиления выведения аммиака из центральной нервной системы и его экскреции из организма. Благодаря этим свойствам Аргитека снижаются общетоксические, в том числе нейротоксические эффекты аммиака.
Аргитек оказывает также гепатопротекторное действие благодаря своим антиоксидантным, антигипоксическим и мембраностабилизирующим свойствам, положительно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах.
При алкогольной интоксикации Аргитек стимулирует утилизацию алкоголя в монооксигеназной системе печени, предупреждает угнетение ключевого фермента утилизации этанола - алкогольдегидрогеназы; ускоряет инактивацию и выведение токсических продуктов метаболизма этанола в результате увеличения образования и окисления янтарной кислоты; снижает угнетающее влияние алкоголя на центральную нервную систему за счет нейромедиаторных свойств возбуждающей глутаминовой кислоты. Благодаря этим свойствам Аргитек проявляет антитоксические и отрезвляющие эффекты.
Аргитек не оказывает эмбриотоксических, гонадотоксических, мутагенных и тератогенных эффектов, не вызывает аллергических и иммунотоксических реакций.
Фармакокинетика.
Не исследовалась.
Показания
В комплексной терапии острых и хронических гепатитов различной этиологии, отравлений гепатотропными ядами (бледной поганкой, химическими веществами и лекарственными средствами), цирроза печени, лептоспироза, печеночной энцефалопатии, прекомы и комы, сопровождающихся нарушением обмена азота и гипераммониемией. Состояние острого алкогольного отравления средней и тяжелой степени, в том числе алкогольная энцефалопатия и кома, а также в составе комплексной терапии постинтоксикационных расстройств после острого алкогольного отравления.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, лихорадка, повышенная возбудимость, тяжелое нарушение фильтрационной (азотовыделительной) функции почек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Эффект Аргитеку на секрецию инсулина повышается при одновременном применении аминофиллина. Аргитек может усиливать эффект антиагрегационных средств (например, дипиридамола). Предупреждает и ослабляет нейротоксические явления, которые могут возникнуть при применении изониазида. Ослабляет эффект винбластина.
Особенности применения
При назначении пациентам с нарушениями функции эндокринных желез следует учитывать, что лекарственное средство стимулирует секрецию инсулина и гормона роста. Аргитек активирует связывания аммиака в мочевину, что закономерно может сопровождаться кратковременным повышением ее уровня в крови.
Вспомогательные вещества.
Это лекарственное средство содержит натрия гидроксид 0,1 М. Следует соблюдать осторожность при применении его пациентам, соблюдающим диету, с контролируемым содержанием натрия.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство назначать взрослым внутривенно.
Вводить внутривенно капельно 2 раза в сутки по 1 флакону (2 г) со скоростью 60–70 капель в минуту.
В тяжелых случаях суточную дозу лекарственного средства повышать до 3–4 флаконов (что соответствует 6–8 г), разделенных на 2 введения.
Алкогольное отравление. Внутривенно вводят капельно 2 раза в сутки по 100 мл (0,8 г) со скоростью 60–70 капель в минуту.
В тяжелых случаях (алкогольная кома) суточную дозу введення повышают до 1 флакона (2 г) 2 раза в сутки.
Максимальная суточная доза — 8 г. Курс лечения — 5–10 дней.
Дети
Эффективность и безопасность применения лекарственного средства детям не исследованы.
Побочные реакции
Редко возможны:
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в эпигастральной области.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, тремор, слабость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: мерцательная аритмия, снижение артериального давления, тахикардия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, зуд, гиперемию, крапивницу, ангионевротический отек.
Общие нарушения и реакции в месте введения: одышка, боль за грудиной, повышение температуры тела, озноб, изменения в месте введения, флебит.
Срок годности
1,5 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 250 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.