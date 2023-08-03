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Аргитек (Argitec) (342205) - инструкция по применению ATC-классификация

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Аргитек (Argitec)
Цена в городе Киев
от 92,40 грн
По рецепту
1 шт, 8 мг/мл от 92,40 грн
В наличии в 446 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инфузий
Дозировка
8 мг/мл
Объем
250 мл
ATC-група
A05B A01 Аргинин глутамат
Регистрационное удостоверение
UA/16986/01/01 от 03.08.2023
Международное название
Argininum (Аргинин)

Аргитек инструкция по применению

Состав

действующее вещество: arginine glutamate;

1 мл раствора содержит аргинина глутамата 8 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия гидроксид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инфузий.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, которые применяются при заболеваниях печени, липотропные вещества. Аргинина глутамат. Код АТХ А05В А01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Аргитек является соединением аргинина и глутаминовой кислоты, которые играют важную роль в обеспечении биохимических процессов нейтрализации и выведения из организма высокотоксичного метаболита обмена азотистых веществ — аммиака. Гипоаммониемические эффекты лекарственного средства реализуются путем активации обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле синтеза мочевины, связывания аммиака в нетоксичный глутамин, а также усиления выведения аммиака из центральной нервной системы и его экскреции из организма. Благодаря этим свойствам Аргитека снижаются общетоксические, в том числе нейротоксические эффекты аммиака.

Аргитек оказывает также гепатопротекторное действие благодаря своим антиоксидантным, антигипоксическим и мембраностабилизирующим свойствам, положительно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах.

При алкогольной интоксикации Аргитек стимулирует утилизацию алкоголя в монооксигеназной системе печени, предупреждает угнетение ключевого фермента утилизации этанола - алкогольдегидрогеназы; ускоряет инактивацию и выведение токсических продуктов метаболизма этанола в результате увеличения образования и окисления янтарной кислоты; снижает угнетающее влияние алкоголя на центральную нервную систему за счет нейромедиаторных свойств возбуждающей глутаминовой кислоты. Благодаря этим свойствам Аргитек проявляет антитоксические и отрезвляющие эффекты.

Аргитек не оказывает эмбриотоксических, гонадотоксических, мутагенных и тератогенных эффектов, не вызывает аллергических и иммунотоксических реакций.

Фармакокинетика.

Не исследовалась.

Показания

В комплексной терапии острых и хронических гепатитов различной этиологии, отравлений гепатотропными ядами (бледной поганкой, химическими веществами и лекарственными средствами), цирроза печени, лептоспироза, печеночной энцефалопатии, прекомы и комы, сопровождающихся нарушением обмена азота и гипераммониемией. Состояние острого алкогольного отравления средней и тяжелой степени, в том числе алкогольная энцефалопатия и кома, а также в составе комплексной терапии постинтоксикационных расстройств после острого алкогольного отравления.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, лихорадка, повышенная возбудимость, тяжелое нарушение фильтрационной (азотовыделительной) функции почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Эффект Аргитеку на секрецию инсулина повышается при одновременном применении аминофиллина. Аргитек может усиливать эффект антиагрегационных средств (например, дипиридамола). Предупреждает и ослабляет нейротоксические явления, которые могут возникнуть при применении изониазида. Ослабляет эффект винбластина.

Особенности применения

При назначении пациентам с нарушениями функции эндокринных желез следует учитывать, что лекарственное средство стимулирует секрецию инсулина и гормона роста. Аргитек активирует связывания аммиака в мочевину, что закономерно может сопровождаться кратковременным повышением ее уровня в крови.

Вспомогательные вещества.

Это лекарственное средство содержит натрия гидроксид 0,1 М. Следует соблюдать осторожность при применении его пациентам, соблюдающим диету, с контролируемым содержанием натрия.

Способ применения и дозы

Лекарственное средство назначать взрослым внутривенно.

Вводить внутривенно капельно 2 раза в сутки по 1 флакону (2 г) со скоростью 60–70 капель в минуту.

В тяжелых случаях суточную дозу лекарственного средства повышать до 3–4 флаконов (что соответствует 6–8 г), разделенных на 2 введения.

Алкогольное отравление. Внутривенно вводят капельно 2 раза в сутки по 100 мл (0,8 г) со скоростью 60–70 капель в минуту.

В тяжелых случаях (алкогольная кома) суточную дозу введення повышают до 1 флакона (2 г) 2 раза в сутки.

Максимальная суточная доза — 8 г. Курс лечения — 5–10 дней.

Дети

Эффективность и безопасность применения лекарственного средства детям не исследованы.

Побочные реакции

Редко возможны:

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в эпигастральной области.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, тремор, слабость.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: мерцательная аритмия, снижение артериального давления, тахикардия.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, зуд, гиперемию, крапивницу, ангионевротический отек.

Общие нарушения и реакции в месте введения: одышка, боль за грудиной, повышение температуры тела, озноб, изменения в месте введения, флебит.

Срок годности

1,5 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 250 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.

Аргитек
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл, №1
от 92,40 грн
В наличии в 446 аптеках
Цены в аптеках
Аргитек
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл, №1
от 92,40 грн
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