Львов (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
169,82
Экономия при брони: -17,29 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
159,83
Экономия при брони: -21,05 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
164,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
164,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70
Экономия при брони: -13,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
150,80
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
164,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
164,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
168,53
Экономия при брони: -27,59 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
164,60
Экономия при брони: -17,10 грн