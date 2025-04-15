Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
144,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
166,37
Экономия при брони: -16,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,34
Экономия при брони: -7,29 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
144,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
142,79
Экономия при брони: -16,79 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,80
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
164,50
Экономия при брони: -15,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
150,45
Экономия при брони: -27,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
165,81
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
171,94
Экономия при брони: -29,37 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
149,68
Экономия при брони: -24,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
175,27
Экономия при брони: -51,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
144,00
Экономия при брони: -19,00 грн