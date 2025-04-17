Винница (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
161,16
Экономия при брони: -32,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
174,55
Экономия при брони: -46,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
162,80
Экономия при брони: -10,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
173,36
Экономия при брони: -44,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
170,51
Экономия при брони: -42,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
171,59
Экономия при брони: -43,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,80
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
174,99
Экономия при брони: -37,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
169,71
Экономия при брони: -32,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
165,20
Экономия при брони: -12,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница