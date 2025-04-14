Днепр (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
175,02
Экономия при брони: -35,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
162,23
Экономия при брони: -25,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
175,07
Экономия при брони: -12,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
164,50
Экономия при брони: -17,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -7,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
171,22
Экономия при брони: -38,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
169,85
Экономия при брони: -37,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
166,27
Экономия при брони: -12,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
168,99
Экономия при брони: -15,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
165,30
Экономия при брони: -15,82 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
168,13
Экономия при брони: -28,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн