Одесса (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
170,02
Экономия при брони: -39,96 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
170,64
Экономия при брони: -41,05 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
164,50
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
147,82
Экономия при брони: -17,24 грн