Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
173,18
Экономия при брони: -37,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
144,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
165,87
Экономия при брони: -10,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
169,01
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
145,42
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
171,25
Экономия при брони: -40,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
171,00
Экономия при брони: -41,32 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
171,64
Экономия при брони: -41,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница