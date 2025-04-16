Николаев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
169,51
Экономия при брони: -32,59 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
172,99
Экономия при брони: -13,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
162,40
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
173,10
Экономия при брони: -43,01 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
164,27
Экономия при брони: -34,18 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,80
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,80
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
164,72
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
173,12
Экономия при брони: -14,36 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница
160,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарница