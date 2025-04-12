Нименрикс (Nimenrix®)
Нименрикс инструкция по применению
Состав
после восстановления одна доза (0,5 мл) содержит:
действующие вещества:
Полисахарид Neisseria meningitidis серогруппы А1 5 мкг;
Полисахарид Neisseria meningitidis серогруппы С1 5 мкг;
Полисахарид Neisseria meningitidis серогруппы W-1351 5 мкг;
Полисахарид Neisseria meningitidis серогруппы Y1 5 мкг;
1 конъюгированный с белком-носителем столбнячного анатоксина — 44 мкг.
Вспомогательные вещества: сахароза, трометамол.
Растворитель: натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Порошок и растворитель для приготовления раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: белая масса или порошок; после восстановления растворителем: прозрачная и бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные вакцины. Вакцина для профилактики менингококковой инфекции.
Код ATС: J07AH08.
Показания
Вакцина Нименрикс® показана для активной иммунизации лиц в возрасте от 6 недель против инвазионных менингококковых заболеваний, вызванных Neisseria meningitidis серогрупп А, С, W-135 и Y.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующим веществам или любых вспомогательных веществ, входящих в состав вакцины (см. раздел «Состав»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Младенцам препарат Нименрикс® можно применять одновременно с комбинированными вакцинами DTaP-HBV-IPV/Hib и 10-валентной пневмококковой конъюгированной вакциной.
Детям от одного года и взрослым Нименрикс® можно применять совместно с такими вакцинами: вакцины для профилактики гепатита A (HAV) и гепатита В (HBV), вакцина для профилактики кори, паротита и краснухи (MMR), вакцина для профилактики кори, паротита, краснухи и ветряной оспы (MMRV), 10-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины или неадьювантной вакцины для сезонной профилактики гриппа.
На втором году жизни препарат Нименрикс® можно применять одновременно с комбинированными вакцинами против дифтерии/столбняка/ацеллюлярного коклюша (DTaP), включая комбинации вакцин DTaP с вакцинами против гепатита В, инактивированного полиовируса или гемофильной палочки Haemophilus influenzae типа b (HBV, IPV или Нib), такой как вакцина DTaP-HBV-IPV/Hib, и 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакциной.
Лицам в возрасте от 9 до 25 лет, вакцину Нименрикс® можно применять одновременно с бивалентной (тип 16 и 18) рекомбинантной вакциной против вируса папилломы человека (HPV2).
По возможности вакцину Нименрикс® и вакцину, содержащую столбнячный анатоксин (ТТ), например, вакцину DTaP-HBV-IPV/Hib, следует вводить совместно, или провести вакцинацию препаратом Нименрикс® минимум за месяц до применения вакцины, содержащей ТТ.
Через месяц после одновременного применения 10-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины отмечалось уменьшение средней геометрической концентрации антител (GMCs) и GMT антител по результатам анализа опсонофагоцитирующей активности (ОДА) для одного пневмококкового серотипа (18С, конъюгированный с белком-носителем столбнячного анатоксина). Клиническая значимость этого наблюдения неизвестна. Не отмечалось никакого влияния сопутствующего введения на иммунный ответ к другим девяти пневмококковым серотипам.
Через месяц после одновременного применения с комбинированной вакциной для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацеллюлярный компонент) (адсорбированная, с уменьшенным содержанием антигенов) (Tdap) субъектам в возрасте от 9 до 25 лет, низкие значения GMCs наблюдались ко всем антигенам коклюша (коклюшный анатоксин [РТ], филаментный гемагглютинин [FHA] и пертактин [PRN]). Более 98% субъектов имели концентрации антител против РТ, FHA или PRN выше предельной границы определения. Клиническая значимость данного наблюдения неизвестна. Одновременное применение не оказало влияния на иммунные ответы к Нименриксу или к антигенам столбняка или дифтерии, входящих в состав Tdap.
Если вакцину Нименрикс® необходимо применять одновременно с другими вакцинами для инъекций, вакцины следует всегда вводить в разные места для инъекций.
У пациентов, получающих иммуносупрессивное лечение, может не возникнуть надлежащий иммунный ответ.
Особенности применения
Нименрикс® ни при каких обстоятельствах нельзя вводить внутрисосудисто, внутрикожно или подкожно.
Согласно надлежащей клинической практике, перед вакцинацией следует оценить анамнез (особенно на предмет предыдущей вакцинации и возможного возникновения побочных реакций) и провести клинический осмотр.
Необходимо обеспечить возможность предоставления надлежащей медицинской помощи и медицинского наблюдения при возникновении анафилактических реакций, которые в редких случаях могут развиться после введения вакцины.
Интеркуррентные заболевания
Применение вакцины Нименрикс® должно быть отложено у лиц, страдающих от острых заболеваний, сопровождающихся повышенной температурой. Однако, наличие легких незначительных проявлений инфекционных заболеваний, таких как простуда, не является основанием для откладывания вакцинации.
Синкопе
Синкопе (обморок) может во время или даже перед проведением вакцинации, особенно у подростков, как психогенная реакция на инъекцию иглой. Это может сопровождаться определенными неврологическими симптомами, такими как временное нарушение зрения, парестезии и тонико-клонические движения конечностей во время выхода из этого состояния. Важно обеспечить условия для избегания травмирования вследствие потери сознания.
Тромбоцитопения и нарушение свертываемости крови
Нименрикс® следует применять с осторожностью у пациентов с тромбоцитопенией или любым нарушением свертывания крови, поскольку при введении у таких пациентов может возникнуть кровотечение.
Иммунодефицит
Может ожидаться, что у пациентов, получающих иммуносупрессивное лечение, или у пациентов с иммунодефицитом может не возникнуть надлежащая иммунная реакция.
Лица с наследственными дефицитами системы комплемента (например дефицитами С5 или СЗ компонентов) и лица, которым применяют препараты, ингибирующие терминальную активацию комплемента (например экулизумаб) имеют повышенный риск инвазивного менингококкового заболевания вызванного Neisseria meningitidis серогруппы А, С, W-135 и Y, даже при условии образования антител после вакцинации препаратом Нименрикс®.
Защита от менингококкового заболевания
Нименрикс® обеспечивает защиту только от Neisseria meningitidis серогруппы А, С, W-135 и Y. Вакцина не обеспечивает защиту от других серогрупп Neisseria meningitidis. Защитный иммунный ответ может развиваться не у всех вакцинированных лиц.
Влияние предварительной вакцинации простой полисахаридной менингококовой вакциной
У субъектов, которые проходили предварительную вакцинацию простой полисахаридной менингококковой вакциной и в течение 30–42 месяцев после этого прошли вакцинацию препаратом Нименрикс®, наблюдались более низкие средние геометрические значения титров (GMT) по результатам бактерицидного анализа сыворотки крови с использованием кроличьего комплемента (rSBA), чем у субъектов, которые не проходили вакцинацию ни одной менингококковой вакциной в течение последних 10 лет (см. раздел «Фармакодинамика»). Клиническая значимость результатов этого наблюдения неизвестна.
Влияние предварительной вакцинации антителом к столбнячному анатоксину
Безопасность и иммуногенность препарата Нимепрмкс® оценивались в условиях последовательного или одновременного введения с вакциной, содержащей дифтерийный и столбнячный анатоксины, ацеллюлярный коклюш, инактивированные полиовирусы (1, 2 и 3), поверхностный антиген вируса гепатита В и полирибозилрибозофосфат Haemophilus influenzae типа b, конъюгированный со столбнячным анатоксином (DTaP-HBV-IPV/Hib), на втором году жизни. В случае введения препарата Нименрикс® через месяц после вакцины DTaP-HBV-IPV/Hib значения GMT rSBA против серогруппы А, С и W-135 были ниже по сравнению с одновременным введением вакцин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Клиническая значимость результатов этого наблюдения неизвестна.
Иммунный ответ у младенцев в возрасте от 6 до 12 месяцев
Применение одной дозы в возрасте 6 месяцев было связано с более низкими значениями титров на серогруппы W-135 и Y по результатам бактерицидного анализа сыворотки крови с использованием комплемента человека (hSBA) по сравнению с применением трех доз в возрасте 2, 4 и 6 месяцев (см. раздел «Фармакодинамика»). Клиническая значимость этих результатов неизвестна. Если для младенца в возрасте от 6 до 12 месяцев ожидается определенный риск инвазивного менингококкового заболевания с участием серогруппы W-135 и Y, можно рассмотреть целесообразность введения второй первичной дозы Нименрикс® через 2 месяца.
Иммунные ответы у детей 12–14 месяцев
Дети 12–14 месяцев имели аналогичные ответы rSBA на серогруппы А, С, W-135 и Y через месяц после одной дозы препарата Нименрикс® или через месяц после двух доз препарата Нименрикс® с интервалом два месяца.
Применение одной дозы было связано с более низкими значениями титров на серогруппы W-135 и Y по результатам hSBA по сравнению с применением двух доз с интервалом два месяца. Аналогичные ответы на группы А и С наблюдались после одной или двух доз (см. раздел «Фармакологические»). Клиническая значимость этих результатов неизвестна. Если для ребенка ожидается определенный риск инвазивного менингококкового заболевания с участием серогруппы W- 135 и Y, можно рассмотреть целесообразность введения второй дозы препарата Нименрикс® через 2 месяца. Информацию о снижении уровня антител к группе А или группе С после первой дозы препарата Нименрикс® в возрасте 12–23 месяца см. в подразделе «Устойчивость титров бактерицидных антител в сыворотке крови».
Устойчивость титров бактерицидных антител в сыворотке крови
При проведении анализа hSBA после введения препарата наблюдали снижение титров бактерицидных антител в сыворотке крови к серогруппы А (см. раздел «Фармакодинамика»). Клиническая значимость снижения титров антител hSBA к группе А неизвестна. Однако, если для лица ожидается определенный риск инфицирования серогруппой А, и если человек получил дозу препарата Нименрикс® больше чем около года назад, можно рассмотреть целесообразность введения бустерной дозы.
Для серогруппы А, С, W-135 и Y наблюдалось снижение титров антител со временем. Клиническая значимость снижения титров антител неизвестна. Целесообразность бустерной дозы можно рассмотреть для лиц, прошедших вакцинацию в раннем детском возрасте и для которых остался высокий риск развития менингококкового заболевания, вызванного серогруппами А, С, W-135 или Y (см. раздел «Фармакодинамика»).
Влияние препарата Нименрикс® на концентрации противостолбнячных антител
Хотя после вакцинации препаратом Нименрикс® наблюдалось повышение концентрации антител к столбнячному анатоксину (ТТ), препарат Нименрикс® не заменяет иммунизацию против столбняка.
Введение препарата Нименрикс® одновременно или за месяц до вакцины, содержащей столбнячный анатоксин, на втором году жизни не ухудшает ответ на столбнячный анатоксин и не оказывает значительного влияния на безопасность. Данные для лиц другого возраста отсутствуют.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
Первичная иммунизация
Младенцев в возрасте от 6 недель до 6 месяцев: нужно вводить две дозы по 0,5 мл с интервалом в 2 месяца.
Детям в возрасте от 6 месяцев и взрослым: следует вводить одну дозу 0,5 мл.
Некоторым лицам может быть целесообразным введение дополнительной начальной дозы препарата Нименрикс® (см. раздел «Особенности применения»).
Бустерные дозы
После завершения курса первичной иммунизации младенцам в возрасте от 6 недель до 12 месяцев, бустерную дозу следует вводить в возрасте 12 месяцев с соблюдением интервала в 2 месяца после последней вакцинации препаратом Нименрикс® (см. раздел «Фармакодинамика»).
Лицам в возрасте от 12 месяцев, которые уже прошли первичную вакцинацию конъюгированной или простой полисахаридной менингококковой вакциной, препарат Нименрикс® можно вводить в качестве бустерной дозы (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакодинамика»).
Способ применения
Иммунизацию следует выполнять только путем инъекции. У новорожденных рекомендованным местом инъекции является переднелатеральный участок бедра. У лиц старше 1 года рекомендованным местом инъекции является переднелатеральный участок бедра или дельтовидная мышца (см. разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
При проведении иммунизации на территории Украины следует руководствоваться действующими приказами МЗ Украины для проведения профилактических прививок
Инструкция по использованию вакцины
Инструкции по восстановлению вакцины с помощью растворителя, поставляемого в ампулах
Нименрикс® следует восстановить путем добавления всего содержимого ампулы с растворителем во флакон, содержащий порошок. Для этого отломите верхушку ампулы, наберите растворитель в шприц и добавьте растворитель к порошку. Смесь следует хорошо взбалтывать до тех пор, пока порошок полностью не растворится в растворителе.
Инструкции по восстановлению вакцины с помощью растворителя, поставляемого в предварительно наполненных шприцах
Нименрикс® восстанавливают путем добавления всего содержимого предварительно заполненного шприца во флакон, содержащий порошок.
1. Держите цилиндр шприца одной рукой (не следует держать шприц за поршень), открутите колпачок шприца, вращая его против часовой стрелки.
2. Для подключения иглу к шприцу, поворачивайте иглу по часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуете, что игла зафиксирована.
3. Снимите колпачок иглы; для этого может потребоваться незначительное усилие.
4. Добавьте растворитель к порошку. После добавления растворителя к порошка смесь следует хорошо встряхивать до тех пор, пока порошок полностью не растворится в растворителе.
После разведения
Восстановленная вакцина представляет собой прозрачный бесцветный раствор.
Перед введением восстановленную вакцину следует визуально осмотреть на наличие каких-либо посторонних примесей и/или изменение физических свойств. В случае появления таких отклонений вакцину следует утилизировать.
После восстановления вакцину следует сразу использовать.
Хотя и не рекомендуется задерживаться с введением вакцины, стабильность вакцины сохраняется в течение 8 часов при температуре 30 °С после разведения.
Если вакцина не была использована в течение 8 часов, вакцину вводить нельзя.
Для введения вакцины используют новую иглу.
Любой неиспользованный препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Дети
Применяют детям в возрасте от 6 недель.
Побочные реакции
Профиль безопасности
Приведенная ниже информация по безопасности препарата Нименрикс® основана предоставленных из следующих клинических исследований:
- обобщенный анализ данных полученных от 9621 субъекта, которым применяли одну дозу Нименрикс®. Среди них было 3079 детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, 909 детей в возрасте от 2 до 5 лет. 990 детей в возрасте от 6 до 10 лет, 2317 подростков (от 11 до 17 лет) и 2326 взрослых (от 18до 55 лет);
- данные по исследованию с участием младенцев в возрасте от 6 до 12 недель на время введения первой дозы (исследование MenACWY-TT-083), 1052 субъекта получили хотя бы одну дозу в рамках начальной серии из 2 или 3 доз препарата Нименрикс®, и 1008 субъектов получили бустерную дозу в возрасте примерно 12 месяцев.
Данные по безопасности были также оценены в отдельном исследовании, в котором одну дозу Нименрикс® вводили 274 лицам в возрасте от 56 лет.
Местные и общие побочные реакции
В группах субъектов в возрасте 6–12 недель и 12–14 месяцев, которые получили 2 дозы препарата Нименрикс®, с интервалом 2 месяца, введение первой и второй доз было связано с аналогичной местной и системной реактогенностью.
Профиль местных и общих побочных реакций бустерной дозы препарата Нименрикс® у субъектов в возрасте от 12 месяцев до 30 лет, после первичной вакцинации препаратом Нименрикс®, или другими конъюгированными или простыми полисахаридными менингококковой вакцинами был аналогичным профилю местных и общих побочных реакций, который наблюдался после первичной вакцинации препаратом Нименрикс®, за исключением симптомов желудочно-кишечного тракта (включая диарею, рвоту и тошноту), которые возникали очень часто среди субъектов в возрасте от 6 лет.
Перечень побочных реакций в виде таблицы
Зарегистрированные побочные реакции указано по приведенным ниже категориям в зависимости от частоты:
очень частые: (≥1/10);
частые: (от ≥1/100 до <1/10);
нечастые: (от ≥1/1000 до <1/100);
единичные: (от ≥ 1/10 000 до <1/1000);
редкие: (<1/10 000);
частота неизвестна: частоту невозможно установить, исходя из имеющихся данных.
В таблице 14 приведены побочные реакции, зарегистрированные в ходе исследований на субъектах в возрасте от 6 недель до 55 лет и во время пострегистрационных применения препарата. Побочные реакции, зарегистрированные у субъектов в возрасте > 55 лет, были аналогичные реакциям, которые наблюдались у взрослых младшего возраста.
Таблица 14. Сводная таблица побочных реакций по системно-органным классам
|Класс систем органов
|Частота
|Побочные реакции
|Нарушения метаболизма и питания
|Очень частые
|Снижение аппетита
|Со стороны психики
|Очень частые
|Раздражительность
|Нечастые
Бессонница
Плач
|Со стороны нервной системы
|Очень частые
Сонливость
Головная боль
|Нечастые
Гипестезия
Головокружение
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Частые
Диарея
Рвота
Тошнота*
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Нечастые
Зуд
Сыпь**
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Нечастые
Миалгия
Боль в конечностях
|Общие расстройства и реакции в месте введения
|Очень частые
Повышение температуры
Отеки в месте инъекции
Боль в месте инъекции
Покраснение в месте инъекции
Утомляемость
|Частые
|Гематома в месте инъекции*
|Нечастые
Плохое самочувствие
Уплотнение в месте инъекции
Зуд в месте инъекции
Жар в месте инъекции
Утрата чувствительности в месте инъекции
|Частота неизвестна***
|Значительная отечность конечностей в месте инъекции, часто связанная с эритемой, которая иногда охватывает соседние суставы, или отечность всей конечности, в которую была сделана инъекция
Тошнота и гематома в месте инъекции возникали у младенцев с частотой «Нечасто».
**Сыпь возникала у младенцев с частотой «Часто».
***Побочная реакция, обнаруженная в пост-маркетинговых исследованиях.
Отчет о побочных реакциях.
Отчет о побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет проводить непрерывный мониторинг соотношения между пользой и рисками, связанными с применением этого препарата. Врачам следует отчитываться о любых подозреваемых побочных реакциях в соответствии с требованиями законодательства.
Срок годности
Вакцина — 4 года.
Растворитель — 5 лет.
После восстановления
После восстановления вакцину следует сразу использовать. Хотя и не рекомендуется задерживаться с введением вакцины, стабильность вакцины сохраняется в течение 8 часов при температуре 30 °С после разведения. Если вакцина не была использована в течение 8 часов, вакцину вводить нельзя.
Условия хранения
Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Защищать от света. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.
После восстановления вакцину следует сразу использовать. Если вакцина не была использована сразу, условия хранения восстановленной вакцины см. в разделе «Срок годности».
Растворитель можно хранить при комнатной температуре (25 °С). Если вакцина или растворитель были заморожены, их следует утилизировать.
Упаковка
По 1 флакону с порошком (1 доза) в комплекте с растворителем (0,5 мл) в предварительно наполненном шприце и двумя иглами упаковывают в блистер и вкладывают в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.
По 1 флакону с порошком (1 доза) в комплекте с растворителем (0,5 мл) в предварительно наполненном шприце без иглы упаковывают в блистер; 10 блистеров вкладывают в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Пфайзер Менюфекчуринг Бельгия НВ/Pfizer Manufacturing Belgium NV.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Рейксвег 12 Пуурс, 2870, Бельгия/Rijksweg 12 Puurs, 2870, Belgium.