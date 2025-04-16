Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1951,54
Экономия при брони: -104,02 грн
1847,52 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1784,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1782,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1820,05
Экономия при брони: -111,56 грн
1708,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1789,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1860,71
Экономия при брони: -121,96 грн
1738,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1732,63
Экономия при брони: -66,00 грн
1666,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1859,28
Экономия при брони: -129,44 грн
1729,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1782,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1806,59
Экономия при брони: -76,01 грн
1730,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1709,85
Экономия при брони: -75,35 грн
1634,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1759,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1812,59
Экономия при брони: -121,19 грн
1691,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1847,21
Экономия при брони: -106,42 грн
1740,79 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1721,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1668,26
Экономия при брони: -58,44 грн
1609,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1660,21
Экономия при брони: -72,58 грн
1587,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
9.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1867,62
Экономия при брони: -118,00 грн
1749,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1857,33
Экономия при брони: -74,47 грн
1782,86 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1762,11
Экономия при брони: -119,02 грн
1643,09 грн