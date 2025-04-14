Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1714,52 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1700,10 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1769,90
Экономия при брони: -10,60 грн
1759,30 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1759,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
14.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1715,00 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 31-М
20.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1879,37
Экономия при брони: -108,51 грн
1770,86 грн
Подорожник
Татарбунары, ул. Тура, 13-А
109.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1881,10
Экономия при брони: -70,60 грн
1810,50 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
111.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1782,10 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
112.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1735,20 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 158-А
114.4 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1746,80 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
114.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1774,60 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
115.2 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1723,30 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
115.4 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1674,50 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
130.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1605,18 грн
Аптека копейка
Баштанка, ул. Полтавская, 1
167.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1848,35
Экономия при брони: -84,38 грн
1763,97 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, ул. Шевченко Тараса, 8
190.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1763,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1793,97
Экономия при брони: -70,40 грн
1723,57 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
252.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1809,69
Экономия при брони: -120,18 грн
1689,51 грн
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1770,00
Экономия при брони: -34,00 грн
1736,00 грн
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Преображенская, 47/16
254.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1820,90 грн