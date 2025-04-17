Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1772,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1761,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1809,10
Экономия при брони: -36,30 грн
1772,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1871,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1744,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1733,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1900,75
Экономия при брони: -106,90 грн
1793,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1820,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1772,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1784,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1824,80
Экономия при брони: -52,00 грн
1772,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1811,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1779,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 23
4.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1746,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1823,90
Экономия при брони: -51,10 грн
1772,80 грн
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Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1827,50
Экономия при брони: -14,00 грн
1813,50 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1743,60 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1751,30
Экономия при брони: -7,70 грн
1743,60 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107-А
113.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1790,40 грн
Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1822,50 грн