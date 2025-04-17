Винница (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1649,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1817,50
Экономия при брони: -56,20 грн
1761,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1657,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1761,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1761,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1813,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1816,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 51
3.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1761,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1902,63
Экономия при брони: -85,06 грн
1817,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1746,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1917,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1746,90 грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
35.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1871,03 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
58.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1701,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Каштановая, 11
61.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1766,30
Экономия при брони: -14,30 грн
1752,00 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1786,00
Экономия при брони: -71,44 грн
1714,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 13/2
73.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1746,70
Экономия при брони: -0,20 грн
1746,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 3
73.4 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1816,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
87.5 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1642,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Староконстантинов, ул. Острожского, 13/8
108.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1735,39 грн