Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1741,20
Экономия при брони: -1,50 грн
1739,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1747,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1759,80
Экономия при брони: -12,80 грн
1747,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1667,19 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1747,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1811,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1746,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1759,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1667,19 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1813,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Величковского, 1-Б
7.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1759,80
Экономия при брони: -12,80 грн
1747,00 грн
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Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1831,13
Экономия при брони: -83,02 грн
1748,11 грн
Бажаемо здоровья
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1746,90 грн
Подорожник
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
64.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1767,30
Экономия при брони: -17,00 грн
1750,30 грн
Здорова родина
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 12/3
65.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1711,16
Экономия при брони: -0,57 грн
1710,59 грн
Бажаемо здоровья
Стрый, ул. Успенская, 10-А
66.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1736,14 грн
Подорожник
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
71.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1772,70
Экономия при брони: -0,20 грн
1772,50 грн
Бажаемо здоровья
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 62
91.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1744,90 грн
Бажаемо здоровья
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
93.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1734,13 грн
Бажаемо здоровья
Калуш, ул. Звонарская, 8-А
94.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1744,65 грн