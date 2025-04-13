Киев (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1775,80 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1780,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1814,32
Экономия при брони: -104,02 грн
1710,30 грн
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1674,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1870,18
Экономия при брони: -121,50 грн
1748,68 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1831,26
Экономия при брони: -89,14 грн
1742,12 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1919,60 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1762,30 грн
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1775,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1805,00
Экономия при брони: -58,17 грн
1746,83 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1702,30 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1777,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1817,06
Экономия при брони: -125,15 грн
1691,91 грн
Аптека нц
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
2.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1755,20
Экономия при брони: -1,59 грн
1753,61 грн
Аптекарь
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1674,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1856,96
Экономия при брони: -103,71 грн
1753,25 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1919,80 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1744,60 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1719,70 грн
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1775,80 грн