Николаев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1712,00 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1782,10 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1746,80 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1774,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1834,35
Экономия при брони: -101,47 грн
1732,88 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1723,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1674,50 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Баштанка, ул. Полтавская, 1
62.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1837,14
Экономия при брони: -68,34 грн
1768,80 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1605,18 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1704,23
Экономия при брони: -74,60 грн
1629,63 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1715,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/1
98.4 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
2027,88
Экономия при брони: -88,25 грн
1939,63 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1700,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
108.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1854,69
Экономия при брони: -138,58 грн
1716,11 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется через 38 мин
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
108.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1752,35 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
108.4 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1759,30 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
108.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1769,90
Экономия при брони: -10,60 грн
1759,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1873,40
Экономия при брони: -115,82 грн
1757,58 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Люстдорфская, 56
110.7 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1895,90
Экономия при брони: -94,17 грн
1801,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1841,61
Экономия при брони: -62,79 грн
1778,82 грн